Sai um finlandês, entra um sueco.Gulbenkian tem novo diretor do Serviço de Música

A partir de 1 de abril do próximo ano, o Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian tem novo diretor. O finlandês Risto Nieminen reforma-se e entra Fredrik Andersson

O novo diretor do Serviço de Música da Gulbenkian é, desde 2015, diretor de programas da Royal Stockholm Philarmonic Orchestra e da Konserthuset de Estocolmo, explica a instituição em comunicado.

Nascido na Suécia em 1968, Fredrik Andersson é “reconhecido pela sua estratégia de expansão e diversificação do reportório musical da orquestra”. O músico “tem apostado na descoberta e revelação de obras de mulheres compositoras”, diz a Gulbenkian.

Andersson já se mostrou “muito entusiasmado e feliz” por ser o próximo Diretor da Gulbenkian Música. Em declarações citadas no comunicado, o músico diz estar “ansioso por trabalhar com a maravilhosa orquestra, coro e toda a equipa” Gulbenkian.

“Com a minha profunda e sincera paixão pela música, espero que possamos criar grandes momentos juntos, para o prazer e alegria do nosso público, tanto em Lisboa e em Portugal, como no estrangeiro.”, afirmou o novo titular do cargo.

No passado, Fredrik Andersson esteve ligado a outras prestigiadas casas de música e orquestras suecas, “foi o caso da Royal Swedish Opera de Estocolmo, entre 2007 e 2015, da Västerås Sinfonietta, entre 2003 e 2007 e da NorrlandsOperan (Companhia de Ópera Sueca de Umeå) em 2002 e 2003”, lê-se no comunicado.

Este músico que começou como trombonista, já integrou também o júri dos Grammy suecos e do Prémio da Editora de Música Sueca e foi júri do Concurso Internacional de Flauta Carl Nielsen em 2019 e 2022.