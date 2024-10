Festa do Cinema Francês abre em Lisboa com “O conde de Monte Cristo”

A Festa do Cinema Francês, há 25 anos a mostrar a mais recente produção francófona, começa esta quinta-feira em Lisboa, com a antestreia do filme "O conde de Monte Cristo", de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

A abertura acontece no cinema São Jorge, onde estarão o produtor Dimitri Rassam e o ator franco-português Patrick Mille, que participa neste filme.

Este ano, a Festa do Cinema Francês apresentará, por exemplo, "Paradis Paris", da realizadora e desenhadora iraniana Marjane Satrapi, e "Maria", de Jessica Palud, sobre a atriz Maria Schneider e a participação no filme "O último tango em Paris".

Do mesmo realizador de "Os Miseráveis", a Festa do Cinema Francês exibe também "Os Indesejáveis", um drama social sobre políticas de habitação e defesa dos direitos de quem mora nos subúrbios de um centro urbano.

O realizador Ladj Ly estará em Lisboa para apresentar o filme, juntamente com o ator Alexis Manenti.

Outro destaque desta programação é a estreia de duas novas secções, intituladas "Rir à grande e à francesa" e "Uma Língua, Múltiplos Olhares - a coprodução franco-belga".

A primeira é um programa especial composto por filmes de comédia, enquanto a segunda integra obras que resultam de coproduções franco-belgas.

A programação conta ainda com vários filmes recentes com a atriz Isabelle Huppert no elenco: "Os novos vizinhos", de André Téchiné, "Sidonie no Japão", de Élise Girard, "O crime é meu", de François Ozon, ou "De cor (ações)", de Benôit Jacquot.

Este ano, a festa tem como destaque uma retrospetiva integral do trabalho do cineasta Chris Marker (1921-2012), a ser exibida na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, durante o mês de novembro.

Entre curtas e longas-metragens, como "Sans Soleil" (1982) ou "Level Five" (1995), a retrospetiva revela mais de meia centena de filmes e vídeos, incluindo títulos realizados para a televisão, trabalhos que apontam para a procura de novas formas por parte de um criador profundamente original.

Depois de Lisboa, a Festa do Cinema Francês prossegue em Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Beja, Viseu, Faro e Lagos.