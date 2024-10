“É preciso que o público não tenha preconceitos e vá ver filmes portugueses”

Margarida Gil pede ao público português que não seja “preguiçoso”, que não fique “agarrado ao ecrã de casa”, e vá às salas ver cinema português. A realizadora está a estrear uma nova longa-metragem.

Mãos no Fogo é um filme que conta a história de Maria do Mar, uma jovem realizadora, na qual Margarida Gil se revê, que está a rodar um documentário num solar do Douro onde encontra um mundo de segredos.

Protagonizado por Carolina Campanela, o filme conta com a participação de atores como Elgar do Rosário, Ricardo Aibéo e Rita Durão. Em destaque no filme surge a cozinha do solar, a mesma onde Maria de Lurdes Modesto fotografou para o livro da Cozinha Tradicional Portuguesa.

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, a realizadora diz que continua a ser “muitíssimo” difícil fazer cinema em Portugal e lamenta que muitos que sonham realizar desistam.

Mãos no Fogo é um filme profundamente português, rodado num solar do Douro e onde filma como uma pintora pinta uma tela. Que história guarda este filme?

Só posso dizer que é um segredo! Seria faltar à verdade do filme se fosse desvendá-lo. Aliás, há muitos segredos naquela casa. Há segredos culinários, há segredos morais, há segredos de comportamento, há segredos de afeto. Esse é o motor do filme. É desvendar os segredos quando é possível desvendá-los.

É um filme que tem uma adaptação muito livre da obra "A Volta no Parafuso" de Henry James, mas que tem ao mesmo tempo essa marca muito portuguesa. Como é que foi esse processo de escrita e de trazer a história para dentro do solar do Douro?

Esse livro de Henry James deve ser dos livros mais adaptados ao cinema que existe na literatura. É tão misterioso tudo aquilo que posso-lhe pegar de todas as maneiras. É, por isso, mais uma adaptação. A minha é tão livre.

É pegar naquilo como uma espécie de mola de arranque, porque me excitou todo aquele mistério. Tudo aquilo que não é dito, toda a liberdade de uma pessoa pensar... E o que é que pensa? Pensa o pior!

É essa parte que acho muito interessante e cinematográfica. O cinema faz medo, aquele livro faz medo, a mim fez-me terror! E isso é a verdadeira mola do cinema, é o medo. Se é que não é a mola da vida.

Na rodagem houve uma grande exigência de imagem, de luz? Como é que foi todo esse trabalho no terreno?

Foi um trabalho muito concentrado. Quando escrevi tinha o filme muito bem preparado, como quase sempre faço, mas depois adapto e mudo praticamente tudo! Adapto-me às coisas, à realidade. Temos que enfrentar a realidade, a luz que existe.

Aquilo é tudo à volta do que é o cinema do real, o que é o real, o que se filma, o que é que se vê, aquilo que não se vê.

No fundo também é um filme sobre o cinema. É uma espécie de ressurreição de antigos modos de fazer o cinema com uma grande ingenuidade e credulidade. A Maria do Mar, a personagem principal, é muito crédula.

Ela vai fazer um documentário acreditando piamente que existe o real. Ora aquilo que ela filma, não é aquilo que ela depois encontra e todo esse processo de desvendar a realidade que é tenebrosa é que é a matéria do filme.

O que eu fiz foi aos poucos, encontrar uma forma de transmitir essas trevas, essa luz, a beleza, aquela zona é de uma beleza estonteante, mas é uma beleza que esconde algo.