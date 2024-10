Médico declara-se culpado na morte de Matthew Perry

Um dos dois médicos entre as cinco pessoas acusadas no caso da morte por overdose do ator Matthew Perry, estrela da série "Friends", declarou-se culpado, esta quarta-feira, de uma acusação de distribuição ilegal de ketamina. O julgamento está agendado para março.

O médico Mark Chavez declarou-se culpado durante uma ida ao tribunal de Los Angeles. A sentença pode ir até aos 10 anos de prisão.

Outro médico acusado no caso, Salvador Plasencia, declarou-se inocente, tal como Jasveen Sangha, que as autoridades disseram ser uma fornecedor ilegal da droga e conhecida como "a rainha de ketamina".

O assistente pessoal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, que admitiu injetar a droga no atar, e o alegado intermediário que disse ter obtido a ketamina de Sangha, já se declararam culpados das acusações que enfrentam.

As autoridades dizem que Plasencia comprou a ketamina a Chavez, e escreveu, em mensagens a discutir o preço a cobrar a Matthew Perry, "pergunto-me quando este idiota vai pagar".

Em agosto, o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) iniciou uma investigação sobre a causa da morte do ator e cinco pessoas foram indiciadas: o assistente pessoal do ator, Kenny Iwamasa, os médicos Mark Chavez e Salvador Plasencia e os fornacedores da droga Erik Fleming e Jasveen Sangha.



Perry, mundialmente conhecido por ter interpretado o papel de Chandler Bing, foi encontrado morto a 28 de outubro, no jacuzzi da sua casa, na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles, pelo seu assistente Kenneth Iwamasa.

Segundo o relatório da autópsia, o ator de 54 anos morreu devido aos “efeitos agudos” da ketamina e outros fatores que o levaram a perder a consciência e a afogar-se na banheira de hidromassagem. A droga, com décadas de existência, tem registado um enorme aumento de utilização nos últimos anos como tratamento para a depressão, ansiedade e dor.