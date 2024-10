Joana Marques voltou aos Globos e deixou-se contagiar pela febre do Aserejé

Joana Marques regressa à gala dos Globos de Ouro e desta vez foca-se nas mensagens e discursos que os convidados decidiram fazer. Houve mensagens para os filhos (muitas) e alguns discursos políticos para líderes do médio oriente, como foi o caso de Pedro Abrunhosa, que pediu um cessar-fogo em Gaza e no Líbano:

"Imagino o corrupio que foi em Israel no domingo à noite! Tudo a ligar para o Netanyahu: Benjamin, põe na SIC, põe na SIC! Exigiram agora mesmo o fim da guerra. E Netanyahu: Ok, vou puxar atrás para ver. Diz-me uma coisa: isso foi antes ou depois da actuação de Las Ketchup?!"

E como é tradição, não podia faltar o momento musical com coreografia contagiante:

"Por acaso gostava de ter assistido à reunião de preparação da gala, em que surgiu a ideia de convidar estas senhoras para cantar. Eles gostam sempre de músicas com coreografia, não é? Para o público poder acompanhar. Há uns anos foram os Los del Rio com a Macarena, este ano se calhar pensaram nos Soca Boys mas se calhar tiveram medo que as pessoas, ao ouvir Follow the Leader, mudassem para a TVI..."