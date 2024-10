Claudia Schiffer volta a desenhar peças para a Bordallo Pinheiro

A coleção chama-se “Gudrun”, o nome da mãe de Claudia Schiffer. A famosa modelo alemã volta a criar um conjunto de peças para as conhecidas marcas portuguesas, Bordallo Pinheiro e Vista Alegre. Depois da coleção “Cloudy Butterflies, Schiffer criou agora peças que incluem “pratos de jantar, pratos de sopa e de pão, bem como um bule, chávenas de chá e pires”.

A Vista Alegre, empresa detentora da marca Bordallo Pinheiro que está este ano a celebrar 200 anos explica em comunicado que as peças têm “um motivo inspirado no outono com folhas de carvalho, bolotas e esquilos que refletem a vida quotidiana de Schiffer na Inglaterra rural”.

À venda em todo o mundo desde o início de outubro, a coleção de peças decorativas e de mesa tem uma “paleta de cores rica, desde o verde da floresta aos tons de mostarda, castanho e carmesim”, tons que remetem para o outono.

Sobre a coleção, Claudia Schiffer explica que “é dedicada a todas as memórias de infância ligadas ao campo” e daí também a homenagem à falecida mãe.