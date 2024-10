Silence 4 anunciam regresso em 2025 com concertos em Leiria, Porto e Lisboa

Os portugueses Silence 4 anunciaram esta terça-feira o regresso ao ativo para quatro concertos a realizar ao longo de 2025 em Leiria, Porto e Lisboa, num conjunto de espetáculos que comemoram os 30 anos da banda.

Formados em Leiria em 1995, os Silence 4 vão voltar a palco para duas atuações em "casa", no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, nos dias 13 e 14 de junho, e no final de 2025: no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 15 de novembro, e na MEO Arena, em Lisboa, no dia 13 de dezembro.

Trata-se do segundo regresso dos Silence 4 que, em 2014, após mais de uma década de paragem, realizaram um conjunto de cinco espetáculos. Há dez anos, a ocasião serviu para assinalar a recuperação da cantora Sofia Lisboa de uma leucemia, e celebrar êxitos antigos.

Este conjunto de atuações hoje anunciado pretende festejar 30 anos de percurso da banda que marcou a música nacional no final dos anos 1990 e início de 2000, atingindo com o álbum de estreia, "Silence becomes it" (1998), os 240 mil discos vendidos.

Constituídos por David Fonseca (voz e guitarra), Tozé Pedrosa (bateria), Sofia Lisboa (voz) e Rui Costa (guitarra e baixo), os Silence 4 lançaram um segundo disco, "Only pain is real" (2000), gravado em Londres, no Reino Unido. No total, com apenas estas duas edições, a banda vendeu mais de 300.000 exemplares.

Entre os principais sucessos da banda estão temas como "Borrow", "My friends", "To give" e "Only pain is real", aos quais se junta a versão acústica de "A little respect", dos Erasure, responsável pelo lançamento dos Silence 4 durante os anos 1990.

Pouco depois de dois concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto, em 2001, que deram origem a uma edição em CD e DVD, o grupo suspendeu a atividade, alegando saturação.

Em 2003, o baixista Rui Costa saiu da formação e David Fonseca iniciou o percurso a solo com o primeiro álbum de originais, "Sing me something new".

Sofia Lisboa participou em alguns projetos musicais, como Ellas, com Raquel Ralha, e o baterista Tozé Pedrosa dedicou-se ao ensino. Nos últimos anos, Rui Costa integrou projetos como a Filarmónica Gil, A Caruma ou Companhia do Canto Popular.