Monte Evereste também cresce por causa de um rio

A montanha mais alta do mundo, o Monte Evereste, continua a crescer, e uma parte desse aumento explica-se pela junção de dois rios ocorrida há quase 90 mil anos.

Até agora, o fenómeno era explicado pelo movimento de colisão das placas tectónicas indiana e indo-asiática, a mesma ocorrência geológica que esteve na origem da cadeia montanhosa dos Himalaias há mais de 40 milhões de anos.

Um estudo recente do University College, de Londres, veio acrescentar outro motivo para o avultar do gigante montanhoso situado na fronteira da China com o Nepal.

O transporte de massa através do rio Arun, que atravessa o Tibete para o Nepal, até uma bacia hidrográfica situada a 75 quilómetros de distância, alivia o peso da crosta terrestre, fazendo com que esta suba ligeiramente. Um fenómeno designado de 'ricochete isostático'.

“É como atirar uma carga de um navio”, disse o coautor do estudo, Adam Smith, à BBC. “O navio fica mais leve e flutua um pouco mais alto. Da mesma forma, quando a crosta fica mais leve… Pode flutuar um pouco mais alto.”

O estudo adianta ainda que o rio terá ganho a capacidade de extrair e transportar uma grande quantidade de rochas depois de capturar outro curso aquático no Tibete, há cerca de 89 mil anos.

Este efeito de erosão conjugado com a contínua pressão das placas tectónicas, dão ao Monte Evereste o impulso necessário para, ano após ano, aumentar de tamanho.

Se não fosse a ocorrência do 'ricochete isostático', o Evereste teria menos entre 15-50m. Uma ínfima parcela dos 8.848 m que lhe dão corpo, é certo, correspondendo a uma fatia de 2mm anuais.

Mas os cientistas estão convencidos que “a mudança de altura do Monte Evereste, lança luz sobre a natureza dinâmica da superfície da Terra.”

Uma tese que está a ser bem recebida na comunidade científica e que deverá ser confirmada por investigações posteriores.