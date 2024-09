Joana Marques tenta encontrar algo para nos contar sobre o documentário de Maria Cerqueira Gomes

Joana Marques viu o documentário "Maria", sobre a apresentadora Maria Cerqueira Gomes, que segundo a própria é apenas "uma miúda normal", e há uma pergunta que ficou por responder - porquê um documentário sobre Maria Cerqueira Gomes?:

"Esse é que é o problema. As miúdas normais são óptimas para ter como amigas mas muito chatas para ver na TV. E o contrário também é verdade, reparem: irmãos Menendez, óptimo para ver em série, não queria nada que fossem jantar lá a casa."



Em busca de alguém que pudesse acrescentar alguma informação relevante à história da sua vida, falaram com alguns dos colegas da TVI. A contribuição de Ruben Rua terá sido a mais relevante:

"Ok. Cláudio Ramos trabalha com a Maria quando alguém está de folga, quando alguém está doente ou quando o Rei faz anos. Também não serve. Eu sei que eles estavam a evitar, mas tiveram mesmo de ir falar com o Ruben Rua. E, diga-se em abono da verdade, foi a pessoa mais empolgada a participar nisto. Provavelmente na esperança de que o próximo documentário da Prime Videos se chame "Ruben"."