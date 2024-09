Coldpaly têm os álbuns contados. Vocalista marca fim da banda

Os Coldplay vão lançar um novo álbum esta sexta-feira. “Moon Music” é o décimo álbum da banda norte-americana, que tem os álbuns contados.

Esta segunda-feira, numa entrevista ao podcast de Zane Lowe, Chris Martin, o vocalista, anunciou que a banda fundada em 1997 só vai lançar mais dois álbuns. Na entrevista, o artista salientou que isso não significa que ele vai parar de fazer música.

“Nós só vamos fazer 12 álbuns, mesmo, e isso é real. Sim, prometo. Porque menos é mais e, para alguns dos nossos críticos, menos ainda seria ainda mais! É muito importante que tenhamos esse limite”, explicou.

“Só existem 12 álbuns e meio dos Beatles, há mais ao menos o mesmo do Bob Marley (...) Ter esse limite significa que o controlo de qualidade é muito alto agora”, acrescentou.

Em dezembro de 2021 Chris Martin já tinha anunciado que a banda ia deixar de fazer música em 2025. O artista revelou a informação numa entrevista à BBC Radio 2, dizendo que essa seria a data do último álbum.

A atual digressão mundial “Music of the Spheres” termina em setembro de 2025 em Londres e tem espectáculos agendados para os próximos meses na Austrália, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Hong Kong e Coreia do Sul.