Asteroide descoberto em agosto vai ser "minilua" da Terra a partir de domingo

Um pequeno asteroide vai "fazer companhia" à Lua a partir de domingo, tornando-se uma "minilua" da Terra durante cerca de dois meses, um fenómeno que não é inédito, mas que não será visível a olho nu.

Descoberto em 7 de agosto, a partir de um telescópio na África do Sul, o asteroide "2024 PT5" será uma "minilua" da Terra entre 29 de setembro e 25 de novembro, segundo os cálculos da dupla de irmãos astrofísicos espanhóis Carlos e Raúl de la Fuente Marcos, que assinam um artigo publicado este mês pela Sociedade Astronómica Americana.

Em declarações à Lusa, Raúl de la Fuente Marcos explicou que o fenómeno da "minilua" ocorre sempre que um asteroide ou cometa "se aproxima lentamente, a uma curta distância, de um planeta, qualquer planeta".

Segundo o investigador da Universidade Complutense de Madrid, em Espanha, o asteroide "2024 PT5" cumpre "as condições de captura como satélite irregular temporário da Terra durante 56,6 dias", entre domingo e 25 de novembro.

Por ser "muito pequeno", apesar de estar "muito perto", o asteroide, um corpo rochoso, "não pode ser observado a olho nu, com binóculos ou telescópios amadores".

Será necessário um telescópio de uso profissional, com uma lente de "mais de 80 centímetros de diâmetro" e uma câmara com sensor de imagem específico, de acordo com Raúl de la Fuente Marcos.

O "2024 PT5" faz parte da Cintura de Asteroides Arjunas, a mais próxima da Terra.