Morreu a Dama Maggie Smith, atriz de "Harry Potter" e "Downton Abbey"

"É com grande tristeza que temos de anunciar a morte da Dama Maggie Smith. Ela faleceu em paz no hospital, de manhã cedo, esta sexta-feira, 27 de setembro. Pessoa intensamente privada, passou os últimos dias com amigos e família. Deixa dois filhos e cinco netos, que estão devastados pela perda da sua extraordinária mãe e avó", pode ler-se em comunicado.

Conquistou a segunda estatueta da Academia, agora de Melhor Atriz Secundária, por "Um Apartamento na Califórnia", em que deu corpo ao papel de uma atriz nomeada ao Oscar que não tinha qualquer hipótese de vencer - quem venceu mesmo foi Maggie Smith.

Foi também nomeada por "Viagens com a Minha Tia" (1972), "Quarto com Vista sobre a Cidade" (1986) e "Gosford Park" (2001). Maggie Smith era um de apenas 24 atores na história com a "Tríplice Coroa da Representação": pelo menos um Oscar, um Emmy e um Tony.

Maggie Smith celebrizou-se, também, pelo papel de Professora Minerva McGonagall na saga de filmes "Harry Potter", além de Violet Crawley na popular série britânica "Downton Abbey".

Outros projetos célebres incluem "Gancho", "O Exótico Hotel Marigold", "Do Cabaré para o Convento", "Chá com Mussolini", "A Paixão Solitária de Judith Hearne", "Função Privada" e dois filmes de adaptação de mistérios do detetive Hercule Poirot, "Morte no Nilo" e "Morte ao Sol".

[Notícia completada às 14h58 do dia 27 de setembro]