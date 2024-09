Joana Marques faz caldinho para formar um novo casal sensação: Sandra Felgueiras e Ângelo Rodrigues

Neste episódio de Para Si, o programa do canal V+, a apresentadora Ana Rita Clara não é o centro das atenções, mas sim o possível novo casal sensação, Ângelo Rodrigues e Sandra Felgueiras. Sandra estava visivelmente animada com a presença de Ângelo e fez questão de provar que tinha todas as qualidades necessárias para o impressionar:

"Sou uma choramingona assumida! E sou a única pessoa capaz de abafar a Ana Rita Clara neste estúdio, dando-lhe a provar do seu veneno, que é falar assim! Se o Ângelo não sai dali apaixonado, com tantas qualidades, é porque é ceguinho. A Sandra já lhe mostrou que é profunda como ele, que é do norte como ele, que é boa pessoa como ele, que grita como a Ana Rita Clara... o que é que se pode querer mais?!"

Entre a animação da apresentadora e o brilhantismo da convidada, Ângelo estava algo intimidado neste "date" surpresa:

"Se o Ângelo tivesse um buraco onde se enfiar. Ai, péssima escolha de palavras neste contexto, peço imensa desculpa. O Ângelo está intimidado e não é para menos. Está com a sua fisicalidade toda metida para dentro. E eu percebo. É como se o Ângelo estivesse num safari e fosse a presa. E esta presa a Sandra não quer libertar. Bem pelo contrário."