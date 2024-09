Há Festa do Outono em Serralves este fim-de-semana

Esperando que a chuva já tenha passado, este fim-de-semana, a Fundação de Serralves no Porto recebe mais uma Festa de Outono. O evento anual que junta milhares de pessoas promove centenas de atividades para toda a família e com entrada gratuita.

Até domingo o Parque de Serralves acolhe espetáculos de música, teatro, dança, novo circo, oficinas e jogos para os mais novos. A aposta temática é a preservação do ambiente e a sustentabilidade.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Rui Costa, diretor de recursos e projetos especiais de Serralves, explica que este evento, mais do que assinalar a entrada de uma nova estação, quer convocar as famílias e os mais novos para as questões da biodiversidade.

“Há atividades em que todas estas matérias são abordadas de uma forma mais direta, mas também em todas as outras, as questões do ambiente, da sustentabilidade e também, claro, questões culturais das tradições associadas com a contemporaneidade estão presentes”, refere.

Rui Costa dá mesmo exemplos de atividades performativas, como o “circo contemporâneo com a Companhia Planeta Trampolim com o espetáculo ‘Back2Classics’ ou a companhia Coração nas mãos com o espetáculo ‘Carmim’”.

Haverá também teatro “com um espetáculo que se designa ‘4 Estações’ da Companhia Teorema e várias propostas de teatro de marionetas”, indica Rui Costa que acrescenta que contarão em cartaz com a “Companhia Estereoscópio, com o espetáculo ‘Caminho do burro’, a Companhia Mandrágora com “Histórias da Terra” e o espetáculo ‘A Corsa’ das Comédias do Minho”.

A Festa de Outono terá ainda música com artistas como Ana Lua Caiano, Samuel Martins Coelho ou a Banda Sinfónica Portuguesa. Rui Costa destaca ainda as atuações de dois "talentos emergentes que são Luca Argel e os Samba Sem Fronteiras”.

Mas quem for a Serralves poderá também ver cinema até porque ao longo desta semana a fundação tem acolhido um novo festival que liga humor, questões ambientais e arte que é o Boil Climate Festival,

A parceria com este festival leva a Serralves o documentário 'OceanXplorers', do realizador James Cameron, numa colaboração com a National Geographic e que será exibido na Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

Ainda na área do cinema, o Boil propõe a ficção científica poética de Werner Herzog, que registou em 'Lektionen in Finsternis', pouco depois da primeira Guerra do Golfo, os vastos incêndios petrolíferos que consumiram o Kuwait, revelando o "impacto da devastação ambiental", pode ler-se no dossiê de imprensa.

Depois de ter promovido nos últimos dias uma série de conversas, o Boil junta-se à Festa de Outono também com uma série de exposições e instalações ligados à temática de salvaguarda ambiental.

A Festa do Outono começa no sábado às 10 horas com uma séride de oficinas do Serviço Educativo. À mesma hora começa também o habitual Mercado Bio, no Pátio da Nogueira, e o Mercado de Outono.

Para toda a família estão ainda programadas saídas de campo. Em 2023 a Festa de Outono levou a Serralves 95 mil visitantes. Rui Costa espera este ano atingir um número idêntico de público.