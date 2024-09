O original do primeiro comunicado do MFA está em exposição

A abrir a exposição, sobre um fundo com as cores nacionais, está em destaque a data de 25 de Abril de 1974. A instalação da autoria do artista António Viana coloca o visitante naquele que foi o dia que a poeta Sophia de Mello Breyner Andresen descreveu como o “dia inicial inteiro e limpo”. Mas a exposição “Às Armas ou às Urnas - Povo, MFA e Forças Armadas: entre revolução e democracia (1974-1982)” patente a partir desta quarta-feira e até 16 de fevereiro no Museu Nacional de História Natural, em Lisboa, vai mais longe. Mostra ao público, em painéis, o fio do tempo, desde o dia da Revolução dos Cravos até ao momento em que Portugal assinou o contrato de adesão à então Comunidade Económica e Europeia. Pelo meio estão a descolonização, o verão quente ou as várias eleições e a revisão Constitucional de 1982

Organizada pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, a exposição conta com a curadoria dos historiadores Bruno Cardoso Reis, David Castaño e Gonçalo Margato. A comissária executiva, Maria Inácia Rezola explica à Renascença que se trata de uma mostra de carácter “didático”. “Esta exposição procura contar a história da construção da democracia portuguesa. Todos nos habituamos a valorizar, e bem, a importância de 1974 e 1975 da Revolução, mas a verdade é que até que a democracia se consolidasse foi necessário percorrer um longo caminho”, explica Maria Inácia Rezola. Esse caminho é revelado na exposição não só através de um conjunto de fotografias e filmes, mas também com recortes de jornais e objetos. Um deles é o primeiro comunicado do MFA que surge anotado à mão. O historiador Bruno Cardoso Reis explica que também o programa do MFA foi emendado à mão. “São as famosas emendas do próprio dia, nomeadamente do general Spínola que impõe uma série de alterações que têm a ver com a questão do Ultramar”. Segundo o curador, “havia uma tendência que acaba por prevalecer de negociações e independência rápidas, mas o general Spínola representa uma tendência que defende um processo mais controlado e continua a sonhar com uma federação o que implicaria a continuação do esforço de guerra”.