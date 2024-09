Filme "Os Papéis do Inglês" de Sérgio Graciano com estreia mundial em festival de Tóquio

O filme "Os Papéis do Inglês", de Sérgio Graciano, vai estar em competição no Festival Internacional de Cinema de Tóquio, a decorrer na capital nipónica de 28 de outubro a 06 de novembro, foi anunciado esta quarta-feira.

A longa-metragem de Sérgio Graciano, que terá estreia mundial naquele evento, baseia-se na trilogia "Os Filhos de Próspero", de Ruy Duarte de Carvalho, tem argumento de José Eduardo Agualusa e é produzida por Paulo Branco.

Em comunicado, a produtora do filme salientou que há perto de três décadas que não era selecionado nenhum filme português para a competição pelo Grande Prémio do Festival Internacional de Cinema de Tóquio, tendo o último sido "Viagem ao princípio do mundo" (1997), de Manoel de Oliveira.

O filme de Sérgio Graciano tem no elenco João Pedro Vaz, David Caracol, Miguel Borges, Joana Ribeiro, Carolina Amaral, Carlos Agualusa, Délcio Rodrigues, Sandra Gomes e Xavier António.

A obra vai chegar a cerca de 40 salas de cinema portuguesas no dia 24 de outubro, com distribuição da NOS.

O escritor e antropólogo Ruy Duarte de Carvalho nasceu em Santarém em 1941, naturalizou-se angolano na década de 1980 e morreu em 2010 na Namíbia, onde vivia. Foi um autor multifacetado, cuja obra se estendeu da literatura às artes plásticas, ao cinema e à antropologia.

Sérgio Graciano trabalha há cerca de duas décadas em audiovisual, em particular em realização para televisão, e em cinema.

Em 2022, assinou o filme "Salgueiro Maia -- O Implicado" e as séries "A Rainha e a Bastarda" e "Da Mood".

Anteriormente filmou, entre outros, as longas-metragens "A impossibilidade de estar só" e "O som que desce da Terra", e a série "A Generala".