Fazem-se passar pelo Brad Pitt e burlam mulheres em 325 mil euros

A investigação policial começou no verão do ano passado, quando uma mulher de Granada denunciou uma primeira burla: teria sido enganada em 175 mil euros. No resultado da investigação, a polícia espanhola descobriu uma segunda vítima em Biscaia, burlada pelo mesmo método, em 150 mil euros.

Os burlões faziam-se passar pelo ator norte-americano numa plataforma para fãs e levavam as vítimas a crer estarem a falar com o próprio Brad Pitt e a desenvolverem uma falsa relação sentimental com ele. De seguida, convenciam as vítimas a investirem em projetos: duas delas acabaram mesmo por enviar valores avultados para os concretizar.

Para além do dinheiro recuperado, foram também apreendidos telemóveis, cartões bancários, documentação e uma agenda onde estavam escritas "as frases que os golpistas usavam para enganar as suas vítimas", explicam as autoridades.

"Entre os detidos estão os dois principais líderes da rede", dita a informação veiculada pela Guardia Civil espanhola, citada pelo jornal El País.

Os detidos são agora acusados de fraude qualificada, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e de pertencerem a uma organização criminosa.



Uma das vítimas foi também burlada pelo próprio filho

As vítimas, assegura a investigação, não eram escolhidas ao acaso: os criminosos estudavam previamente as redes sociais das mulheres e traçavam o seu perfil psicológico. Escolhiam alvos que lhes pareciam "pessoas vulneráveis, com problemas emocionais e em estado depressivo", avança a Guardia Civil.

Aproveitando vulnerabilidades, trocavam mensagens e emails com as vítimas até que estas acreditassem estar a falar com o próprio Brad Pitt, aproveitando o falso grau de confiança criado para incentivarem transferências de dinheiro.

Pelo caminho, a polícia descobriu que o filho de uma das vítimas também burlou a mãe, tendo executado três cobranças fraudulentas do cartão bancário da mãe em 17 mil euros. "Também foi preso", embora "nada tenha a ver com a organização criminosa desmantelada".