Reabriu o CAM, a “sala de visitas da arte em Portugal”

A sul, o CAM ganhou um novo jardim que faz um diálogo com o já existente na Gulbenkian e que teve a mão do arquiteto Ribeiro Telles. No olhar do arquiteto português Ricardo Bak Gordon, “fez-se cidade” ao alargar o perímetro verde do CAM.

“Sentia-se que esta impossibilidade de o jardim estar aberto a sul afastava o CAM do centro de Lisboa”, disse Bak Gordon à Renascença, na cerimónia de inauguração. Na opinião do arquiteto, há agora “uma grande diferença que vai ser uma virtude de que o público vai disfrutar”.

Na inauguração nos discursos quer do presidente da Gulbenkian, António Feijó, como do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foram evocados os legados dos anteriores presidentes da fundação, bem como do fundador Calouste Gulbenkian.