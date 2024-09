Prémio Nobel Le Clézio em Braga na 2ª edição do Festival Utopia

Não será apenas a primeira vez que o Prémio Nobel da Literatura J.M.G. Le Clézio vem a Portugal. Será também a primeira vez que o Festival de Literatura Utopia recebe um Nobel.

Braga acolhe a segunda edição do evento de 15 a 24 de novembro. O festival contará com a presença de cerca de uma centena de convidados nacionais e internacionais, entre eles o autor francês laureado com o Nobel em 2008.

O ensaísta e escritor nascido em Nice, em 1940 tem ascendência inglesa e bretã. No seu percurso de vida viveu em países como as Ilhas Maurícias ou a Nigéria. Em comunicado, a organização do Utopia indica que essas “vivências multiculturais muito influenciaram o sentimento “nómada” característico da sua obra”.

Promovido pela autarquia da Braga e organizado pela The Book Company, o Utopia vai receber o autor de obras como “A Febre” (1966), “Deserto” (1980) ou “Estrela Errante” (1992) no dia 17 de novembro.

Depois de na edição de estreia em 2023 ter recebido nomes como os da escritora russa Ludmilla Ulitskaya, David Mitchell, o guionista do quarto filme da saga Matrix ou ter marcado a abertura com uma sessão no Theatro Circo que juntou o humorista Ricardo Araújo Pereira e o tradutor e autor Frederico Lourenço, este ano o Utopia propõe 10 dias de atividades.

O mote para a edição deste ano é “Toda a literatura é uma Utopia”, indica a The Book Company – entidade responsável pela organização. “À semelhança da primeira edição, o Festival propõe uma programação diversificada, composta por workshops, gravação de podcasts, masterclasses, entrevistas a autores, instalações artísticas, concertos, passeios literários e lançamentos de livros”, refere o comunicado.

Tal como na primeira edição, o Utopia vai ocupar diferentes espaços da cidade de Braga. “Além de regressar a locais conhecidos dos visitantes do Utopia, como o Espaço Vita, o Theatro Circo, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva ou a Galeria do Paço, esta edição do Festival estende-se, com o objetivo de fazer chegar o evento a mais públicos, a espaços como a Fnac de Braga ou a Associação Empresarial de Braga, entre outras novidades”, lê-se.