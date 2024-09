Joana Marques apresenta-nos a melhor Tina Turner de Portugal

O Extremamente Desagradável regressa hoje ao podcast do jornalista pela verdade Sérgio Tavares, com dois convidado de luxo, Sónia Costa e Leandro. Neste episódio descobrimos que afinal a verdadeira Tina Turner portuguesa não é Fernando Pereira mas sim... Sónia Costa:

"Não é para meter nojo mas aposto que a melhor Tina Turner do Reino Unido sabe que é Simply the best e não Simple the best. Se houver uma Eurovisão de Tinas Turners a Tina Turner Tuga está tramada. A Sónia Costa só não é a pessoa com mais dificuldades ao nível do inglês naquela sala porque está lá o Leandro."

Para além de colegas de profissão, Leandro e Sónia Costa partilham também um percurso de desenvolvimento pessoal e de aprendizagem nas áreas do estudo do comportamento humano e astrologia:

"É muito importante mesmo. Antes a Sónia Costa e o Leandro deixavam-se afectar por comentários feitos a respeito deles. Hoje em dia interrompem uma entrevista para responder ao Miguel Silva_1979, mas estão óptimos. Graças aos seus mentores, e ao facto de saberem fazer um mapa astral."