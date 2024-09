Fernando Daniel anuncia primeira digressão internacional

O músico português Fernando Daniel inicia no outono a primeira digressão internacional, que se estenderá por 2025, com concertos na Europa e uma passagem pela Ásia e Estados Unidos, revelou a editora Universal Music.

A série de concertos intitula-se "VHS Sessions Tour Internacional" e o primeiro concerto confirmado está marcado para 10 de novembro em Paris, embora a editora discográfica aponte uma data anterior, a 26 de outubro na Ásia, "a anunciar".

Estão também confirmados concertos a 1 de fevereiro em Londres e a 6 de abril em Lausanne, na Suíça. Em maio, Fernando Daniel vai atuar em França (dias 3, 4 e 18), no Luxemburgo (dia 10) e na Bélgica (no dia 11).

Está ainda por anunciar o local de um concerto a 12 de abril de 2025, nos Estados Unidos.

Fernando Daniel prepara esta digressão internacional para apresentar o álbum "V.H.S. vol. 1", que lançou em 2023 e com o qual já fez mais de uma centena de concertos em palcos portugueses. .

"V.H.S Vol.1" é um álbum com uma assumida inspiração nas décadas de 1980-90, no qual o músico explora uma nova identidade, como contou à agência Lusa em maio de 2023, aquando da edição.

O álbum "acaba por ser uma viagem": "Vem dos anos 1980-90, mas vou pondo, com o passar das músicas, cada vez mais elementos atuais", explicou na entrevista.

Autodidata, Fernando Daniel começou por cantar em bares e festas, mas tornou-se conhecido do público através da televisão, em concursos de talentos.

Em 2016, venceu o The Voice Portugal, um programa televisivo no qual atualmente trabalha como mentor. Em 2018 editou o álbum de estreia, "Salto", que apresentou numa digressão com mais de 150 concertos.

Em 2019 e em 2020, Fernando Daniel foi distinguido com o prémio Best Portuguese Act dos prémios de música da MTV Europa. Em 2020, editou o segundo álbum, "Presente".