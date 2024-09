Cromeleque dos Almendres reabre com novas regras de visita

“Trata-se de um monólito granítico, com cerca de 1 metro e 30 centímetros, semelhante àqueles que se encontram no lado nascente do monumento”, acrescenta a autarquia no comunicado em que anuncia para sábado, dia 21 a reabertura do Cromeleque dos Almendres ao público.

As obras de salvaguarda do Cromeleque dos Almendres, em Évora, permitiram descobrir um novo menir. Eleva-se assim para 95 o número total de monólitos neste monumento megalítico, indica a Autarquia de Évora, em comunicado, esta quinta-feira.

Depois de um ano de obras de conservação, a cargo da autarquia “em parceria com a tutela e o Grupo Pro-Évora”, o monumento megalítico volta a receber visitas. Mas há novas regras de visitação.

Para “reduzir o impacto da erosão no solo para proteção e salvaguarda do cromeleque” foi criado um circuito para “minimizar o impacto do pisoteamento dos visitantes”, refere a autarquia que, com isso, espera “melhorar a experiência de fruição do espaço”.

Anunciada está também uma intervenção, para o final do ano, que visa reabilitar o trajeto de acesso ao monumento nacional, considerado um dos mais importantes monumentos megalíticos da Península Ibérica. A assinalar a reabertura ao público, a autarquia recorda que tem patente até 28 de outubro a exposição temporária “Do Cabeço da Anta ao Alto das Pedras Talhas”, no Palácio de D. Manuel.

É uma mostra que quer “dar a conhecer o processo de descoberta e investigação de dois dos mais importantes monumentos megalíticos da Europa: o Cromeleque dos Almendres e a Anta Grande do Zambujeiro”.

Para este fim-de-semana está marcada uma visita, na aldeia de Valverde. A iniciativa “Equinócio Megalítico” prevê “no sábado uma visita guiada à Anta Grande do Zambujeiro, às 10h00, e a projeção de um documentário, produzido pelo município, na Casa do Povo de Valverde, às 11h30. No domingo, dia 22, será celebrado o nascer do sol pelo grupo ‘Cavalo de Vento’”