Joana Marques ouviu o podcast de Sandra Silva e João Borges: " 50% do casal está sempre em tensão"

Joana Marques ouviu "Não me leves a sério", da influencer Sandra Silva e João Borges, o podcast de um "casal descontraído" com alguns problemas de comunicação:

"Amor, sinto que não estamos conectados! Bora conectar-nos à net para mostrar a toda a gente a nossa desconexão? Não descuremos também a frase “não faço stories de skincare há bué da tempo”. O meu aplauso para a Sandra! Não deve ser fácil, uma pessoa sentir aquela tentação de pôr o telemóvel a gravar enquanto se besunta com ácido hialurónico, e conseguir resistir."

As conversas do casal são sempre marcadas pela irritação fácil de Sandra com João e pela calma olímpica com que ele reage:

"Podes parar de existir, amor? É que só a tua respiração já me enerva! Sabem quando um casal chega a essa fase? Em que só o expirar do cônjuge já irrita? É o ponto ideal para, das duas uma, darem um tempo e viverem em casas diferentes durante um mês, ou gravarem um podcast para que todos possam ver que eles são gente como a gente. Actualmente as pessoas optam mais por esta segunda via, porque as casas estao muito caras."