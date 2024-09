Ensaio Geral ao vivo em Ovar com a fadista Katia Guerreiro

Nos 15 anos do Ensaio Geral, o programa de cultura da Renascença entrevista, numa emissão especial ao vivo, a fadista Katia Guerreiro.

Assumiu recentemente o cargo de comissária de Ponta Delgada, a Capital Portuguesa da Cultura em 2026. Nascida na África do Sul, a fadista passou a sua infância nos Açores, na ilha de São Miguel.

O seu mais recente disco de fado chama-se "Mistura" e junta-se a uma discografia que começou em 2001 com o álbum “Fado Maior” e que já soma mais oito discos. Ao longo da sua carreira, Kátia Guerreiro trabalhou com artistas como Bernardo Sassetti, Tiago Bettencourt e José Mário Branco. A poesia portuguesa e autores como Camões, Florbela Espanca, António Lobo Antunes, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner ou Manuela de Freitas fazem parte do seu reportório musical.

No palco, recentemente Katia Guerreiro participou, juntamente com cantoras como Ana Bacalhau, Mafalda Veiga ou Amélia Muge, no projeto “Natália é quando uma mulher quiser”, um espetáculo da autoria de Renato Júnior e que celebra o centenário do nascimento de Natália Correia. Estudou Medicina, mas a paixão pelo fado impôs-se na sua vida.

No Ensaio Geral ao vivo, no Museu Júlio Dinis, em Ovar, a jornalista Maria João Costa conversa com a fadista, num programa com entrada livre a que pode assistir, dia 30 de setembro, a partir das 21h30.

Noutras emissões ao vivo, o Ensaio Geral em Ovar deu voz a outras duas mulheres da cultura portuguesa. Capicua foi a convidada da primeira emissão especial de 15 anos do programa Ensaio Geral. A rapper do Porto lançou a música "Que força é essa amiga", uma versão da canção de Sérgio Godinho, onde fala dos direitos das mulheres.

A compositora e socióloga assina o último disco da fadista Aldina Duarte. "Metade-metade" tem letras de Capicua. Nesta emissão do Ensaio Geral, a artista falou sobre música, direitos das mulheres, o fado, a escrita e o espírito "rabugento" do Porto.