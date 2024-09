Ana Galvão dançou com Vale e Azevedo na prisão

Foi em 2001, na festa de Natal que estava a apresentar na prisão de Monsanto que tudo aconteceu. E só hoje, passados tantos anos, se lembrou que nunca tinha partilhado esta história com a Joana e a Inês ou com os ouvintes.

Era a primeira vez que estava a apresentar algo do género e as coisas não estavam a correr particularmente bem, porque logo no início do evento as cortinas abriram-se e revelaram a girls band que ia encerrar a festa. Estragou-se a surpresa e ficou o auditório a pedir que atuasse logo a banda.

Quando um participante da Chuva de Estrelas estava ao piano, alguém na audiência pediu que tocasse "Blue Eyes" de Elton John. Esta pessoa dirige-se de seguida a Ana Galvão e começa a dançar com ela. Era Vale e Azevedo, que estava na altura a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Monsanto e que lhe pediu para dançar um slow.