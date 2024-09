Teatrão inicia nova temporada com espetáculo cívico "Com que linhas te cruzas?"

A nova temporada do Teatrão - Oficina Municipal do Teatro tem início quinta-feira, em Coimbra, com a apresentação do espetáculo de intervenção cívica e artística "Com que linhas te cruzas? -- Parte 1: À Espera".

Este projeto -- coproduzido com a sociedade a Metro Mondego e os municípios de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo - assenta num projeto comunitário sobre o antigo ramal ferroviário da Lousã e a relação com o futuro Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

O SMM irá servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos (metrobus) em via dedicada, aproveitando o antigo canal ferroviário, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra.

Segundo a programação divulgada hoje à tarde, as apresentações vão decorrer naqueles três concelhos, de 19 de setembro a 20 de outubro, nas estações do futuro metrobus, que está previsto circular a partir de 2025, após vários adiamentos.

No próximo ano, será apresentado um segundo episódio deste projeto, que passa das estações para dentro das composições do novo meio de transporte.

A segunda criação do Teatrão assenta num projeto que olha para o movimento neorrealista no contexto comemorativo do 25 de abril, a partir da obra de Alves Redol "Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos".

O espetáculo destinado a maiores de seis anos tem apresentações para escolas e público em geral entre 05 de dezembro e 05 de janeiro, integrando várias atividades paralelas em parceria com o Museu do Neorrealismo, o Plano Nacional das Artes, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e a Cáritas de Coimbra.

O terceiro destaque na programação do início da nova temporada vai para "Todos São Palco -- Mostra de Teatro Brasileiro do Teatrão", que vai trazer vários espetáculos de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires a 12 salas de espetáculos.

Neste âmbito, o Teatrão vai acolher o espetáculo "Hamlet 16x8" no dia 23 de outubro, às 21:30, com solo de Rogério Bandeira.

Na programação externa, o Teatrão recebe a Companhia de Teatro de Almada, com "O Futuro Já Era", que estará em cena nos dias 27 e 28 de setembro, às 19:00 e 21:30, respetivamente.

A nova programação destaca ainda a coprodução com o Linha de Fuga, que traz à Sala Grande do grupo, nos dias 01 e 02 de novembro, às 19:00, a mais recente criação de Raquel André.

Além disso, a Baal17 de Serpa apresenta a sua criação "A Noite Canta os Seus Cantos" a 04 de outubro, às 19:00, e no dia 09 de novembro, às 21:30, a companhia Terra Amarela exibe "O Tamanho das Coisas". .

A partir de novembro e até junho de 2025, o Teatrão promove o Curso Livre de Cenografia em quatro módulos com duas vertentes de estudo: uma a partir de técnicas tradicionais e outra de técnicas digitais.

Em janeiro, um novo "Fórum Teatrão" vai convocar o público para discutir o novo ciclo da Rede Artéria, que se propõe a trabalhar a relação entre a criação artística e as novas configurações dos territórios, acrescentados pela população emigrante.

Ao longo de 2025, o Teatrão vai continuar a receber criações artísticas que fogem aos grandes centros urbanos, com propostas que chegam a Coimbra através da plataforma de descentralização cultural d"A Descampado.

A nível musical, a nova temporada tem agendado para as suas instalações o festival de rockabilly "Action Packed", que toma conta da Sala Grande da companhia nos dias 20 e 21 de setembro.

Já no dia 26 de outubro, o Teatrão recebe o Coimbra Metalpunk Fest a partir das 18:00.

O Música na Tabacaria está de volta e até dezembro "Os Overdoses", "Rogério Cardoso Pires", "Democrash" e "Ivo Xavier 4et" vão passar pelo café-concerto da companhia conimbricense, sempre à sexta-feira e a partir das 22:00.