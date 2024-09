Quantas pessoas podem surfar uma onda? Matosinhos tenta bater recorde

O "Norte Surf Fest" acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e conta com várias atividades para os amantes de surf, mas a que salta mais à vista é a tentativa de bater o recorde do Guiness do maior número de surfistas na mesma onda.

O recorde atual já tem dez anos e foi alcançado na África do Sul, com 110 surfistas. A ideia de tentar trazer o título para Portugal surgiu em 2019 mas, por causa da pandemia de COVID-19, "ficou na gaveta".

À Renascença, o diretor executivo da Associação de Escolas de Surf de Portugal, Afonso Teixeira, admite que a conquista será difícil porque existem "alguns fatores que não controláveis como as condições do mar". No entanto, acredita " que vão conseguir as pessoas suficientes". Para que nada falhe, foi marcado um ensaio-geral para dia 21, às 9h00.

O evento foi criado não só para chamar surfistas, mas toda a população, "para que toda a família, e entusiastas, fique a saber um bocadinho daquilo que é história e a cultura que há por trás do surf", conta o responsável pelo evento.

Vídeo promocional do "Norte Surf Fest"