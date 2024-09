Joana Marques foi à entrega de prémios Sexy Vidas da CMTV e, estranhamente, não recebeu nenhuma estatueta

Joana Marques viu a entrega de prémios Sexy Vidas da CMTV e ficou espantada com a aleatoriedade dos nomeados, das categorias e dos momentos que aconteceram nesta emissão, incluindo até uma mini-homenagem espontânea a Sara Tavares:

"Adorei a resposta taxativa da Maya. AHHHH NÃO. Péssima ideia. E de facto... há poucas coisas que venham menos a propósito dos Prémios Sexy Vidas que uma homenagem a Sara Tavares. No entanto a sensatez da Maya não foi suficiente para travar os restantes colegas da CMTV."



A pivot do canal NOW, Débora Couceiro, venceu o 2º lugar na categoria Sexy TV, e aproveitou a presença da mãe e do padrasto para deixar uma mensagem ao canal:

" "Ainda sou uma despesa", diz a pivot de informação do canal NOW. Como quem diz “aumentem-me o salário, que eu ainda nem consigo arrendar um T0”."



Rui Oliveira, que apresentou os prémios juntamente com Maya, sugeriu ainda quem era o seu favorito na categoria Sexy Rádio, mas que não reuniu consenso para alcançar a nomeação - Daniel Leitão:

"Foi pena de facto, só de imaginar o Daniel em estúdio com o Arrumadinho, a receber a sua estatueta... no fundo era o pretexto que me faltava para pedir o divórcio. “Daniel, desculpa.. isto não pode continuar. Tu recebeste um prémio Sexy Vidas, isso mancha a minha reputação”."