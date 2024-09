Autora chilena Isabel Allende vai ser transformada em Barbie

A fabricante de brinquedos norte-americana Mattel Inc MAT.O vai lançar a boneca, vestida com um vestido vermelho e brincos grandes, como parte da sua série " Mulheres Inspiradoras", na qual já foram incluídas a poetisa Maya Angelou, a jornalista Ida B. Wells e a cantora Celia Cruz.

A autora chilena Isabel Allende, uma das escritoras de língua espanhola mais lidas do mundo, será imortalizada em plástico reciclado, transformada em boneca Barbie, ao lado de sua cadela Perla e de uma réplica em miniatura do seu primeiro romance.

"Eu celebro a iniciativa da marca Barbie de inspirar a próxima geração com as histórias de heróis anónimos", disse Allende, reagindo à notícia. "Quero que as crianças sonhem alto."

As obras de Allende frequentemente misturam eventos históricos com magia e fantasia. O seu primeiro romance, "A Casa dos Espíritos", publicado em 1982, foi um best-seller instantâneo. Desde então, publicou dezenas de outros livros, incluindo memórias e coleções de contos, que foram traduzidos para mais de 40 idiomas.

Allende mudou-se para a Venezuela em 1973, quando o presidente chileno Salvador Allende, primo de seu pai, foi deposto num golpe liderado pelo general Augusto Pinochet. Também ativista de direitos humanos e professora de literatura, Allende vive nos EUA há mais de trinta anos.

"Histórias têm um poder incrível", disse Allende. "Elas desafiam as nossas mentes e tocam os nossos corações, elas nos ligam a outras pessoas e nos ensinam que não estamos sozinhos na jornada da vida."

A escritora também participará da primeira série de podcasts da Barbie, que será lançada na sexta-feira. Entre as convidadas estão também Katya Echazarreta, a primeira mexicana no espaço, a patinadora artística norte-americana Kristi Yamaguchi e a dançarina Debbie Allen.

Nos últimos anos, a Barbie expandiu a sua coleção para cobrir vários tons de pele e tipos de corpo. O filme "Barbie" de 2023 tornou-se o recordista de bilheteria da Warner Bros WBD.O e adicionou uma nova profundidade emocional a uma marca que enfrentou críticas por promover padrões de beleza irrealistas.