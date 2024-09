Joana Marques dá-nos indicações precisas sobre os procedimentos a ter se virmos Aldo Lima na rua

Hoje, Joana Marques traz-nos Aldo Lima, no programa Prova Oral e no podcast Pod Ser Boémio, onde aprendeu as regras que deve seguir no dia em que o quiser congratular pelo seu trabalho:

"Vamos anotando aqui algumas regras de abordagem a Aldo Lima na via pública. Regra nº 1 – dirijam-lhe a palavra se e só se tiverem visto um espectáculo dele. Se simplesmente viram 500 vezes o vídeo no Youtube, como este jovem que o entrevistou, reduzam-se à vossa insignificância."

Aprendeu também que escrever piadas intemporais não é para qualquer um e que podem sempre ser reutilizadas:

"Por vezes vemos comediantes a dizer sempre as mesmas piadas e julgamos, erradamente, que é preguiça. Pode não ser. Pode tratar-se de material intemporal."