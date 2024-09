Hans Zimmer de regresso a Lisboa em março de 2026

O músico e compositor Hans Zimmer vai voltar a Lisboa em 31 de março de 2026 para um concerto no âmbito da digressão "The Next Level", anunciou a Everything is New.

Em comunicado, a promotora revelou que o concerto tem lugar no dia 31 de março de 2026 na MEO Arena, em Lisboa, e os bilhetes, para os quais não há ainda informação sobre valores, vão ser colocados à venda no dia 26 de setembro, sendo possível a inscrição numa lista de pré-venda.

"The Next Level promete um espetáculo completamente novo, com paisagens sonoras eletrónicas inovadoras e uma produção de luzes espetacular que promete superar os espetáculos anteriores de Zimmer", pode ler-se no comunicado divulgado.

Zimmer esteve em Lisboa, na mesma sala, em maio do ano passado, com a Orquestra de Ópera de Odessa, numa digressão para interpretar peças de algumas das mais conhecidas bandas sonoras que compôs.

O alemão Hans Zimmer nasceu em Frankfurt há 67 anos e entrou no mundo das bandas sonoras para cinema pela mão do compositor Stanley Myers, como recorda a biografia disponível no IMDb.

Em 1988, Zimmer compôs a banda sonora de "Encontro de Irmãos", de Barry Levinson, obra que veio a conquistar o Óscar na categoria de Melhor Filme e levou a que o compositor recebesse a sua primeira nomeação nos prémios da Academia de Hollywood.

Desde então voltou a ser nomeado pela música de filmes como "O Rei Leão" (1994), "A Barreira Invisível" (1998), "Gladiador", "Inception" (2010), "Dunkirk" (2017), entre outros, tendo vencido o Óscar pelas composições para "O Rei Leão" e "Duna".

Esta poderá ser a primeira oportunidade para a banda sonora de "Duna: Parte Dois", que estreou este ano, ser interpretada ao vivo, em solo português.