Morreu o ator James Earl Jones

Desde o primeiro filme, "Guerra das Estrelas: Uma Nova Esperança", em 1977, que o ator dava voz a um dos líderes mais temíveis do Império. No entanto, nunca vestiu a capa ou colocou o capacete de Darth Vader. Essa tarefa cabia a outros atores ao longo dos anos, nomeadamente Dave Prowse, na trilogia original de filmes.

Natural da localidade de Arkabutla, no estado do Mississipi, James Earl Jones tinha 93 anos.

As causas da morte não foram reveladas.

O ator norte-americano James Earl Jones, lenda do teatro que emprestou a voz a Darth Vader no cinema, morreu esta segunda-feira, avançou o seu agente.

Também fez a voz da personagem Mufasa no filme de animação "O Rei Leão" , e até aos separadores do canal de notícias "CNN" , que ainda usam a voz de Earl Jones. A "CNN" lamentou a morte do ator, declarando que "aquela voz notável é apenas uma de muitas coisas de que o mundo vai sentir falta do James".

Considerado um dos atores mais versáteis e distintos dos Estados Unidos, a estreia no cinema aconteceu em 1964 no filme "Dr. Strange Love", do realizador Stanley Kubrick.

James Earl Jones contracenou com Arnold Schwarzenegger em "Conan - o Bárbaro", com Eddie Murphy em "Um Príncipe em Nova Iorque", com Sean Connery em "Caça ao Outubro Vermelho" e Kevin Costner em "Campo de Sonhos".

Conhecido pela sua voz poderosa e inconfundível, também foi protagonista de uma grande carreira no teatro. Estreou-se em 1957 na Broadway, em Nova Iorque, onde fez parte do elenco de várias peças do dramaturgo britânico William Shakespeare.