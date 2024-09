Morreu a atriz Graça Lobo, fundadora da Companhia de Teatro de Lisboa

Fez parte do Teatro Estúdio de Lisboa, de Luzia Maria Martins, e do Teatro Experimental de Cascais, de Carlos Avilez, outras companhias pioneiras do teatro independente, desafiando os anos da ditadura.

Estreou-se na Casa da Comédia, em fevereiro de 1967, nas "Noites Brancas", de Dostoievsky, com encenação de Norberto Barroca, quando ainda era aluna do Conservatório Nacional.

Em 1979, fundou a Companhia de Teatro de Lisboa, pondo em cena James Joyce, Harold Pinter, Noel Coward, Alan Ayckbourn, Miguel Esteves Cardoso, entre outros autores.

Foi "Molly Bloom", a partir de "Ulisses", de James Joyce, e pôs em cena as "Cartas Portuguesas Atríbuídas a Mariana Alcoforado". Este espetáculo, que dominou a temporada de 1979-1980 do Teatro Nacional D. Maria II, abriu-lhe as portas de palcos internacionais, de Liubliana, Tóquio e São Paulo, a São Francisco e Nova Iorque, onde esteve no histórico La Mamma Experimental Theatre.

Entre os seus espetáculos mais recentes contam-se "Aqui Estou Eu Vírgula Graça Lobo", que estreou em 2003 no Teatro São Luiz, e "As Três (Velhas) Irmãs", a partir do clássico de Anton Tchékhov, com Mariema e Paula Só, peça encenada por Martim Pedroso, no Teatro D. Maria, em 2015.

Em 2001, editou "Sinceramente", sequência de breves histórias.

Graça Lobo gostava de afirmar as suas contradições e irreverência, que assumia como um traço de caráter, como confessou em diversas entrevistas ao longo da carreira. "Tenho a mania da liberdade", dizia.