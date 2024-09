"Shogun" torna-se na primeira série a ganhar 14 Emmys por uma única temporada

"Shogun" acabou de quebrar um recorde de prémios Emmy por uma única temporada. Este domingo, a série venceu ao todo 14 estatuetas, algo inédito até agora.

As distinções da indústria de televisão norte-americana dividem-se em dois fins de semana. Por agora, foram atribuídos apenas os galardões destinados às categorias mais técnicas, enquanto que no dia 15 de setembro realiza-se a gala principal, onde serão decididos os vencedores das categorias mais mediáticas.

"Shogun" vai disputar mais nove estatuetas, no próximo fim de semana, na secção de Drama, e parte, neste momento, como a série favorita à vitória. Caso aconteça, o recorde agora estabelecido pode ser expandido no próximo domingo.

A série da Disney+ que retrata o começo do Xonugato Tokugawa e o fim da influência portuguesa em territórios japoneses foi nomeada para 25 Emmys, no total.

O elenco tem uma presença japonesa muito forte, com destaque para o protagonista e veterano Hiroyuki Sanada, estrela de Cinema quer Oriental quer Ocidental. O elenco de pendor internacional inclui, ainda o luso-canadiano Louis Ferreira e Joaquim de Almeida.

As personagens japonesas falam todas na sua língua nativa e as barreiras linguísticas e culturais são um elemento fulcral da narrativa. No entanto, a língua portuguesa é retratada... através do inglês.