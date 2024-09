Joana Marques dá-nos conta de uma rara ida de Rita Pereira a um podcast

Rita Pereira foi a um podcast, um acontecimento histórico portanto, visto que raramente o faz, por causa das consequências e das notícias que se seguem. Acontecimento quase tão raro como dar autógrafos em Lisboa:

"Mas é incrível como ela consegue ler os pensamentos das pessoas. Isto acontece-lhe frequentemente. E lê várias camadas de pensamento. Não só sabe que a pessoa gostava de lhe pedir um autógrafo como sabe que a pessoa acha que pedir um autógrafo seria rebaixar-se. Será que nunca põe a hipótese de alguém estar a olhar para ela só porque tem uma nódoa na camisola?! Eu acho sempre que é isso."



Outro acontecimento histórico foi a capa que a Forbes lhe dedicou por ser a "maior influenciadora digital" do país, mas nem toda a gente conseguiu entender o alcance deste feito:

"Imagino a cara da pessoa que, querendo ser simpática, disse à Rita Pereira: “capa da Forbes, que fixe”.... e levou com o seguinte raspanete: Fixe?! Fixe?! Mas tu és estúpido?! Tens noção do que estás a dizer? Fixe é para a Lux. Forbes é só de incrível para cima! E quando for capa da Vanity Fair vais ter de me beijar os pés."