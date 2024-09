Imagine Dragons no Estádio da Luz com bilhetes até 6.920 euros

A banda norte-americana Imagine Dragons vai atuar a 26 de junho de 2025, no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito de uma digressão europeia por estádios europeus, revelou a promotora.

Neste concerto de regresso dos Imagine Dragons a Portugal, os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira, variando entre os 90 euros, para pessoas com mobilidade condicionada e para a bancada no terceiro piso do estádio, e os 155 euros, no piso 1 das bancadas.

De acordo com a promotora Everything is New, há ainda pacotes de bilhetes, em menor quantidade e em lugares específicos, que variam entre os 281 euros e os 6.920 euros.

Na página oficial, a promotora explica que este bilhete de 6.920 euros inclui, por exemplo, uma guitarra autografada, usada por um membro dos Imagine Dragons no espetáculo, e uma fotografia no palco.

Os Imagine Dragons já atuaram várias vezes em Portugal, a última das quais no festival Alive (Oeiras) em 2022, e este regresso acontecerá no âmbito da "LOOM World Tour", uma digressão para leva o nome do álbum "Loom", editado em junho passado.

A digressão europeia da banda de Las Vegas inclui paragens na Suíça, Estónia, Itália, Suécia, Espanha, França, Alemanha ou Reino Unido, sempre em estádios e arenas.

"Loom", sexto álbum de estúdio, "representa o auge da sua jornada artística de autodescoberta e é considerado o melhor trabalho que já produziram", elogia a promotora portuguesa a propósito de uma banda pop rock que se popularizou com temas como "Thunder", "On top of the world" ou "Radioative".