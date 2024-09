Feira Medieval de Matosinhos com mais um dia de duração

A feira medieval de Matosinhos "Os Hospitalários no Caminho de Santiago", que arranca terça-feira, e este ano tem mais um dia, no total de seis, vai recriar o casamento entre D. Fernando e D. Leonor Teles.

Este matrimónio, que deu origem à crise de 1383-1385, vai ser recriado no domingo às 16h30, dia em que encerra a feira, com um desfile de guerreiros, nobres e clérigos, referiu a autarquia, do distrito do Porto, na sua página oficial de Internet.

Além deste momento, a feira, que decorre de terça-feira a domingo em Leça do Balio, vai proporcionar aos visitantes a possibilidade de assistir ao trabalho executado ao vivo por artesãos e à recriação de várias lendas, vincou.

Ao longo dos seis dias será possível encontrar no recinto as habituais tabernas de petiscos, bebidas e doçaria conventual, assim como assistir a espetáculos de fogo, malabarismo, de aves de rapina, dança ou música.

Os visitantes terão ainda a oportunidade de visitar a Igreja e o Mosteiro de Leça do Balio, reabilitado pelo arquiteto Siza Vieira.

No século XII, o Mosteiro de Leça do Balio tornou-se a primeira sede da Ordem dos Cavaleiros de S. João de Jerusalém do Hospital, por isso, conhecidos como "hospitalários".

O local desempenhou um importante papel na assistência aos peregrinos que demandavam o túmulo do apóstolo Santiago em Compostela, providenciando assistência anímica e médica.

Afonso Henriques e Sancho I passaram por ali a caminho de Compostela, tal como a rainha Santa Mafalda ou D. Nuno Álvares Pereira.