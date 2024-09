Apple lança novos iPhone 16 com inteligência artificial e um novo botão

Como habitual, uma característica do iPhone 15 Pro, lançados há um ano, passa para o iPhone 16 - o "Botão Ação", para o qual é possível definir atalhos para várias funcionalidades ou aplicações do telemóvel.

A Apple revelou, esta segunda-feira, o novo iPhone 16 com um sistema inteligência artificial da própria marca. Os novos modelos da marca de Cupertino contam ainda com um novo botão, para controlo da câmara, enquanto outro chega ao iPhone 16 depois de já ter sido lançado nos modelos Pro em 2023.

Em Portugal, o preço do iPhone 16, o modelo base da nova gama, com 22 horas de autonomia da bateria, é de 989 euros. O iPhone 16 Plus - com um ecrã maior e tem 27 horas de autonomia na bateria - custa pelo menos 1139 euros.

"A próxima geração do iPhone foi projetada para a Apple Intelligence desde o início. Marca o início de uma nova era emocionante", disse o presidente-executivo, Tim Cook, no Apple Event desta segunda-feira. O chefe de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, acrescentou que o sistema "marca o início de uma nova era para a Siri e a torna mais natural, mais contextualmente relevante e mais pessoal".

O sistema Apple Intelligence vai estar disponível tanto no iPhone 16 como no iPhone 16 Pro, mas não deve chegar a Portugal (nem ao resto da União Europeia) em 2024 , enquanto a versão inglesa, de teste, surge já em outubro.

O novo modelo também conta com um novo processador, o A18, com seis núcleos, que é 30% mais rápido que o processador do iPhone 15. Em termos de gráficos, o processador de cinco núcleos será 40% mais rápido.

Os modelos mais avançados, o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, contam com o processador A18 Pro, com mais um núcleo no processador gráfico, e os ecrãs são maiores - de 6,3 e 6,9 polegadas, respetivamente. A câmara, com as três objetivas na mesma posição do modelo anterior, consegue filmar vídeos com qualidade 4K a 120 frames por segundos, e tem quatro microfones "com qualidade de estúdio".

Os preços base dos modelos Pro estão entre os 1.249 euros e os 1.499 euros e custam, no máximo, 1.879 e 1.999 euros. A autonomia da bateria vai das 27 horas, para o modelo 16 Pro, às 33 horas, para o modelo 16 Pro Max.

A Apple também lançou novos relógios e AirPods.

O Apple Watch Series 10, com um preço base de 459 euros, é mais fino que o antecessor e tem um ecrã até 30% maior que as gerações anteriores. A marca destacou a capacidade do Watch de ajudar com desportos e de problemas de saúde, incluindo encontrar problemas de longo prazo como a apneia do sono, bem como detectar e responder a emergências, como uma queda.

A Apple também lançou uma nova versão do mais robusto Watch Ultra 2, cujo preço base são 909 euros. Já os novos AirPods 4 têm um novo design para uso mais confortável e uma acústica melhorada através do cancelamento ativo de ruído - uma versão que custa 199 euros.