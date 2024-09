The Spectrum recupera a nostalgia da década de 80

O famoso ZX Spectrum foi reinventado. O mítico microcomputador, o primeiro de muitos, foi recuperado por uma empresa britânica, que criou uma versão moderna, mas mantém o teclado em borracha e o design que marcou a década de 1980.

A empresa Retro Games lançou o The Spectrum, com as mesmas dimensões da versão 48k do ZX Spectrum. As ligações HDMI e as quatro portas USB são o sinal dos tempos: permitem ligar os periféricos habituais na atualidade, como "joysticks" e comandos de consola, assim como carregar os jogos preferidos.