Quarta-feira pode ganhar 21.897€ com a Renascença!

Quer uma boa sugestão? Quando participar no Grandioso Jogo da Mala ponha logo um alarme ou um despertador para a quarta-feira seguinte às 8h15. Assim, não corre o risco de estar a dormir profundamente quando lhe ligarmos às 8h30.



Se não sabe como participar, descubra aqui. E prepare-se já para a próxima tiragem do Grandioso Jogo da Mala! Esta semana estão 21.897€ em jogo!

Consulte sempre o site oficial do Grandioso Jogo da Mala e oiça a Renascença para saber qual a nova quantia que pode ganhar a cada semana... Para se habilitar a ser o próximo vencedor do Grandioso Jogo da Mala só tem de ligar para o 761 10 10 10 (custo da chamada 1€ + IVA) e fica automaticamente em jogo. Decore o valor e, na próxima quarta-feira, se lhe ligarmos, só tem de nos dizer a quantia exata que está na mala. Se estiver correta, o prémio é seu!

Todas as quartas-feiras, entre as 8h00 e as 9h00, há uma nova quantia em jogo. Um ouvinte vai receber uma chamada e pode ganhar o prémio. Basta dizer quanto está na mala! Mas o primeiro passo a dar é ligar já para o 761 10 10 10 para ficar habilitado a ganhar. Quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem. Mas lembre-se que todas as semanas tem de fazer nova inscrição.



Já percebeu. Para ganhar um dinheirão (em cartão), basta inscrever-se no Grandioso Jogo da Mala. Saiba o novo valor e, se tiver dúvidas, consulte todos os passos a dar aqui.

Todos podem ganhar neste Grandioso Jogo. Oiça a Renascença, ligue 761 10 10 10 (custo da chamada 1€ + IVA) e inscreva-se para ganhar a quantia que está na mala.



Esta semana são 21.897€! Já imaginou o que faria com todo este dinheiro? Anote a quantia, cole ao telemóvel, ponha alarme para quarta-feira dia 11 de setembro às 8h. Esteja atento às chamadas a partir das 8h30. Que pena seria estar distraído e não ganhar este grande prémio que temos para si!