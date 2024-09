Linkin Park regressam aos palcos. Emily Armstrong é a nova vocalista

Com a nova vocalista, a banda anunciou também um novo single, "The Emptiness Machine", que fará parte do albúm, "From Zero”, que será lançado no dia 15 de novembro.

Numa transmissão ao vivo esta quinta-feira , a banda norte-americana apresentou a nova vocalista, Emily Armstrong, do grupo de rock alternativo Dead Sara.

A banda Linkin Park está de volta ao mundo da música, sete anos depois da morte do vocalista Chester Bennington , em 2017.

Este será o primeiro disco desde "One More Light", lançado em 2017, o último álbum com Chester Bennington.

A banda vai ainda regressar aos palcos com uma curta digressão este ano, com seis datas, nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul, em setembro e Colômbia, em novembro.