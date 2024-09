Quarteirão da antiga Pastelaria Suíça recebe a maior loja da Zara em Portugal

A Zara inaugurou esta quinta-feira a maior loja em Portugal, situada na Praça D. Pedro IV, no Rossio. São cinco mil metros quadrados de área comercial, distribuídos por quatro pisos com as coleções de mulher, homem, criança e Zara Home. Além disso, esta loja conta também com uma pequena pastelaria, 'Zara by Castro', numa colaboração da marca com o atelier Castro, onde se pode beber um café e comer pastéis de nata.

Localizada no quarteirão da antiga pastelaria Suíça - onde existiu também a Manteigaria União e a Ourivesaria Portugal, esta loja absorve as do Chiado e da Rua Augusta, e conta com 280 funcionários, dos quais 145 são novas contratações. O grupo Inditext, que detém a Zara, descreve este espaço como "um conceito comercial baseado em grandes flagship stores, com uma imagem renovada e novas áreas de exposição de produtos". "Além disso, está equipado com as ferramentas tecnológicas mais eficazes para garantir a melhor experiência de compra. Ao mesmo tempo, os espaços “boutique”, com design e mobiliário especiais, destacam as coleções da marca e oferecem uma ligação distinta entre o cliente e o produto", acrescenta em comunicado.