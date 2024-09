O que têm em comum um livro, 5km num carro novo e assistir a 15 horas de streaming?

É possível eliminar a pegada carbónica associada à produção e edição de livros? Foi com esse objetivo que surgiu a ideia do "Carbon Footprint Whitepaper", o livro branco apresentado esta quinta-feira em Lisboa, com recomendações práticas para o setor enfrentar os impactos climáticos e atingir a meta de emissões zero.

Segundo este trabalho, conduzido por Rachel Martin, diretora de Sustentabilidade Global na Elsevier (Países Baixos), o CO2 associado ao mercado editorial português é residual, representou em 2023 0,017% das emissões totais de Portugal, aproximadamente 9.874 toneladas de CO2.

Cada livro vendido tem, em média, um impacto de 555 gramas de CO2. Equivale a “conduzir 5,13 km num carro novo ou consumir 15,4 horas de conteúdo de streaming”, segundo este trabalho.

As maiores fontes de emissões registam-se na produção de papel (41%) e impressão (28%). Outras matérias-primas, como tintas e colas, contribuem com 20%.

O Livro Branco recomenda ao setor que trabalhe em conjunto para enfrentar os impactos climáticos, nomeadamente com a “identificação das áreas onde podem ser tomadas medidas coletivas para acelerar o processo de redução das emissões ao longo de toda a cadeia de abastecimento”.