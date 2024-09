Joana Marques conseguiu unir Gustavo Santos, Sérgio Tavares e Sandra Celas em torno da mesma dor

Com o regresso do Extremamente Desagradável regressam também alguns habitués, e desta vez regressam com um objetivo comum - criticar uma pessoa baixa, com problemas interiores e que nunca foi uma atriz brilhante:

"Nós achávamos que o que estes três tinham em comum era simplesmente o facto de acreditarem na nova ordem mundial, mas afinal há outra coisa que os junta. O elo de ligação sou eu! Finalmente uma coisa da qual posso orgulhar-me. Sabem aqueles tipos que dizem que o seu principal talento é juntar pessoas? Sou eu. Eu juntei estes três génios, unidos em torno da mesma dor."

Este trio lança um alerta aos portugueses - a Joana nunca fez nada de valor, não tem tempos de comédia e não é ela que escreve os guiões:

"Há anos e anos que ando a ler e ainda não consegui decorar, já viram o meu grau de incapacidade? Ah, e claro que não sou eu a escrever. Mas isso é obvio. Quem escreve é um senhor do grupo Bilderberg, que todos os dias antes das oito envia para mim."