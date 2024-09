"Dados surpreendentes". APEL otimista com índices de leitura e vendas de livros

Os editores e livreiros estão otimistas com os índices de leitura e vendas de livros em Portugal, na antecâmara da conferência Book 2.0. Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), promete “dados surpreendentes” para esta quinta-feira, em que serão apresentados novos estudos sobre hábitos de leitura e compra de livros em Portugal. Ainda assim, Portugal continua aquém da média da União Europeia (UE), refere o presidente da APEL, em declarações à Renascença. “O mercado continua em crescimento e temos aqui um caminho positivo que podemos seguir. É importante perceber que é um caminho ainda relativamente frágil, são valores ainda relativamente incipientes, e que é preciso agora escorar do ponto de vista de políticas públicas e até do próprio setor, de forma a que comecemos a ter resultados a médio e longo prazo que sejam mais aproximados à União Europeia e à média da União Europeia”, defende Pedro Sobral. Dois estudos vão ser apresentados durante a segunda edição do Book 2.0, que durante dois dias vai discutir no Museu do Oriente, em Lisboa, os desafios e o futuro do livro.

Cheque-livro é um apoio "muito relevante"

Pedro Sobral diz à Renascença que este mercado precisa de apoio e dá como exemplo o cheque-livro: “O cheque-livro é um apoio ao consumo, é um estímulo à procura e que, na nossa opinião, é muito relevante. Por um lado, porque nos países onde foi implementado, como é o caso de Espanha e Itália, os resultados foram extraordinariamente positivos”. O presidente da APEL acrescenta que o cheque-livro, como se destina a quem faz 18 anos, “permite derrubar algumas barreiras económicas, mas também alguma resistência, numa altura da nossa vida em que há muitos estímulos e há muita distração”. Por último, permite também “o regresso às livrarias destas faixas etárias mais novas”. O poder central e as autarquias podem ainda apoiar o setor do livro com reduções fiscais ou rendas acessíveis para o retalho, defende o presidente da APEL. APEL defende preços fixos no digital Em debate este ano no Book 2.0 vai estar também “O futuro da edição na era digital”, que não é vista como uma ameaça para o setor, apesar da concorrência desleal dos operadores estrangeiros.