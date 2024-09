Xutos e Pontapés. Longas filas para comprar a moeda comemorativa da banda no Porto

A 20 minutos da abertura de portas, era longa a fila para a casa da moeda no Porto. Estava prestes a ser lançada a moeda comemorativa dos Xutos e Pontapés mas, ao contrário do que seria de esperar, quem estava à espera tem pelas moedas um gosto maior do que pela banda.

Um desses casos é André Rodrigues, de 32 anos, e diz que quando olha para uma moeda "vê arte".

"É o pormenor, o trabalhado que tem na parte de trás da moeda, gosto muito", contou.

Mesmo atrás de André estava Maria Fernanda. Veio com o neto que, com apenas 12 anos, já é um colecionador de moedas. Um gosto peculiar na sua idade e que nasceu porque os avós tinham o hábito de guardar moedas antigas". Para garantir que o seu neto aumentava a sua coleção, "o avô veio para a loja às cinco e meia da manhã" e agora é a avó que lhe faz companhia.

Também Adelino Ribeiro veio comprar moedas para os seus cinco netos. Apesar de "ainda serem muito novos para terem este interesse", Adelino orgulha-se de estar-lhes a criar esta coleção. "A seu tempo certamente que falarei no colecionismo, enfim, no interesse de guardar estas coisas. Não para negócio, eu nunca vendi moedas", garantiu..

Quando conseguiu ter a moeda em mãos confessou ser uma "das mais bonitas" da sua coleção.