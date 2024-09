Tim Burton emocionado com estrela no passeio da fama em Hollywood

O realizador de cinema Tim Burton foi homenageado na terça-feira com uma estrela no passeio da fama em Hollywood, numa cerimónia em que esteve acompanhado pelos atores do seu mais recente filme, "Beetlejuice Beetlejuice", que estreia sexta-feira nos cinemas.

O cineasta norte-americano, de 66 anos, destapou a estrela número 2.788, aplaudido por centenas de pessoas que se reuniram em frente à "Hollywood Toys & Costumes", uma conhecida loja de Halloween onde foi decidido imortalizar o seu nome.

"Quando soube que [a estrela] estaria aqui quase comecei a chorar, porque venho aqui desde pequeno e a loja não mudou nada", contou.

O realizador fez-se acompanhar pelos atores Winona Ryder e Michael Keaton, estrelas de "Beetlejuice Beetlejuice", sequela do filme de sucesso "Beetlejuice", de 1988, que estreia esta sexta-feira e que conta ainda com a participação de Jenna Ortega ("Wednesday") e da sua companheira, Monica Bellucci ("Maléna").

Tanto Ryder como Keaton, que fizeram parte do elenco do primeiro filme de "Beetlejuice", celebraram a criatividade, originalidade e contributo do seu "grande amigo" para o cinema.

"O Tim tem uma compreensão tão bela e única do coração humano. Ele conhece a dor dos incompreendidos, do estranho e do invulgar. Não só os compreende, como os celebra. Quer sejam párias, esquisitos, assustadores ou engraçados, ele dá-lhes profundidade, humor e sempre um certo cavalheirismo e isso dá-lhes dignidade", frisou Ryder, num discurso como convidado de honra da cerimónia.

Burton cresceu em Burbank, no condado de Los Angeles, e frequentou o California Institute of the Arts (CalArts), onde estudou animação de personagens e criou as suas primeiras curtas-metragens.

Enquanto trabalhava na Disney, em 1982, realizou a sua primeira curta-metragem, "Vincent", um filme a preto e branco de seis minutos que conta a história de um introvertido rapaz de 7 anos chamado Vincent Malloy, que sonha ser igual ao seu ídolo, o ator norte-americano Vincent Price.

Sob o seu estilo distinto e o seu tema gótico sombrio, as suas obras incluem inúmeros títulos, como "Corpse Bride" ("A Noiva Cadáver"), "Batman", "Edward Scissorhands" ("Eduardo Mãos de Tesoura") o "Planet of the Apes ("O Planeta dos Macacos").

Com "Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street", ganhou o Globo de Ouro de 2007 para Melhor Filme (Musical ou Comédia).

Filmes como "Ed Wood" (1994), "Sleepy Hollow" ("A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça", 1999), "Big Fish" ou "Alice in Wonderland" ("Alice no País das Maravilhas", 2010) recebeu inúmeras nomeações e prémios para os Óscares, BAFTA e Globos de Ouro, consolidando o seu estatuto de um dos maiores cineastas de todos os tempos.