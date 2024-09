Pop Dell"Arte apresentam "Free Pop" ao vivo na íntegra em outubro em Lisboa

Os Pop Dell"Arte vão apresentar ao vivo, na íntegra, o álbum de estreia, "Free Pop", de 1987, no dia 10 de outubro na discoteca Lux, em Lisboa, anunciou aquele espaço.

Naquele que será "um concerto único", os Pop Dell"Arte irão tocar também "temas de outras fases da banda como "My Funny Ana Lana", "O Amor é... um Gajo Estranho!", "A New Identity", "War is Open" ou "King of Europe"", lê-se numa publicação partilhada na conta oficial de Instagram do Lux.

Os Pop dell´Arte estrearam-se em disco em 1986 com o "maxi-single" "Querele" e, apesar de terem tido um percurso irregular, foram um projeto marcante pela proposta musical e visualmente alternativa no rock português.

"Free Pop", que é ainda hoje considerado um dos melhores da música moderna portuguesa, foi editado originalmente em dezembro de 1987 pela editora independente Ama Romanta.

O álbum, que inclui nove temas e conta com a participação de Adolfo Luxúria Canibal, foi reeditado este ano pela editora Fonograma, integrado numa coleção de vinis que celebram os 50 anos do 25 de Abril de 1974.

A discografia do grupo, fundado em 1985 em Lisboa na vaga dos concursos do Rock Rendez-Vous, inclui ainda "Ready-Made" (1993), no qual participam Sei Miguel e General D, "Sex Symbol" (1995), "Contra Mundum" (2010) e "Transgressio Global" (2020).

Atualmente, os Pop Dell"Arte integram João Peste (voz), Paulo Monteiro (guitarra e manipulação de gravações), Zé Pedro Moura (baixo) e Ricardo Martins (bateria).

Os bilhetes para o concerto "Free Pop Ao vivo uns anos depois..." já estão à venda e custam 13 euros.