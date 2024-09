Morreu o escritor, ator, encenador e professor Fernando José Rodrigues

O escritor, ator, encenador, tradutor e professor Fernando José Rodrigues, de 68 anos, há vários anos a residir em Leiria, morreu esta quarta-feira, anunciou o presidente do município.

Gonçalo Lopes, numa publicação na rede social Facebook, lamentou "com enorme pesar a triste" notícia do falecimento de Fernando José Rodrigues, personalidade "com um longo e rico percurso ligado ao associativismo e à cultura, em especial no concelho de Leiria, onde residia".

Natural de Coimbra, onde nasceu a 21 de dezembro de 1956, Fernando José Rodrigues cresceu em Castanheira de Pera e fixou-se em Leiria nas últimas décadas, desenvolvendo na cidade vários projetos culturais.

Um dos mais recentes foi a criação do grupo "O Gato - Palavras de Sobra", que presidia, estrutura em que também era dramaturgo, encenador e ator.

O vice-presidente do grupo de teatro, Zetó Antunes, disse à agência Lusa que o desaparecimento do fundador foi "uma completa surpresa" e deixa "um enorme vazio".

"Ainda estamos "zombies" com a notícia. Ele estava com problemas de saúde, mas ninguém esperava que fosse assim fulminante", afirmou, admitindo que será preciso "considerar muito bem o que vai ser o futuro do grupo".

O também ator recorda Fernando José Rodrigues como alguém "muito criativo", que "escrevia teatro e livros e fazia espetáculos musicais e livros".

"Ele era a alma e a força motriz. Era uma força congregadora da criatividade do grupo. Vai fazer muita falta", lamentou.

No percurso como escritor, Fernando José Rodrigues foi distinguido em 2006 com o Prémio Literário Almeida Firmino, pelo livro "Gestos esquecidos", de 2006, e ganhou o Prémio Literário Afonso Lopes Vieira com "Manual das feiticeiras", de 2019.

O mais recente romance, "Achtung London - Invasão", foi lançado em 2023. A obra desenvolvia a hipótese de os alemães conseguirem ter sucesso na invasão da Inglaterra na II Guerra Mundial.

Dinamizador da Rota d"O Crime do Padre Amaro, que lembra a presença de Eça de Queiroz em Leiria, e de outros roteiros literários na cidade, Fernando José Rodrigues destacou-se ainda como tradutor. .

Entre os seus trabalhos nessa área, está a versão inglesa do discurso que José Saramago leu em 1998 na Academia sueca, aquando da atribuição do Nobel da Literatura.

Enquanto professor, Fernando José Rodrigues foi ainda leitor de Língua e Cultura Portuguesas nas universidades de Portsmouth, em Inglaterra, e Estocolmo, na Suécia.