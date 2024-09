Joana Marques volta à festa da TVI, desejosa de conhecer Rafaela Granado e de rever João Montez

O Extremamente Desagradável continua na festa de verão da TVI e hoje temos o prazer de conhecer Rafaela Granado, uma das repórteres do evento, que também parecia muito contente por estar a conhecer todos os seus ídolos em carne e osso, entre eles, Rita Pereira:

"A Rita parece aquelas pessoas a quem perguntamos “tens horas?”, e respondem “tenho”. Só. Mas não revelam se são quatro e meia ou um quarto para as seis. Com uma pequena diferença: as horas podem mesmo fazer diferença na nossa vida... já saber o sexo do bebé... não nos adianta nem atrasa. Acho eu. Mas a Rita fala disso como se fosse uma série. Fez o teaser, daqui a uns meses dá novidades sobre o protagonista, se é rapaz ou rapariga, e depois tem de esperar pela estreia para saber o título."

Outro habitué das festas de verão da TVI é João Montez, que na hora de fazer perguntas aos convidados não se poupa na variedade de palavras que usa:

"João Montez, o repórter mais palavroso da história dos repórteres palavrosos. Com a particularidade de não ser muito selectivo na hora de juntar palavras. Pareço eu a cozinhar com restos que tenho no frigorifico. É tudo ao molho e logo se vê o que sai no fim. Normalmente sai uma salada deste género: “Mais do que este fosse aqui obviamente o pretexto que temos para celebrar, para estar todos juntos, é algo que ambicionas sempre com a chegada desta festa?”.